Kamer wil opheldering over 'onbegrijpelijke en lompe' uitspraken Blok

Bloks uitspraken vallen verkeerd bij coalitiepartner D66. ,,De taak van de minister van Buitenlandse Zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden'', zegt Kamerlid Kees Verhoeven. Hij vraagt in een brief namens alle coalitiepartijen tekst en uitleg van Blok over de 'onbegrijpelijk uitspraken en zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving'.



Ook de VVD is allerminst blij met de uitlatingen van haar eigen minister. ,,De uitspraken van minister Blok, weliswaar gedaan in een besloten setting, zijn lomp'', aldus Han ten Broeke. ,,Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus.''