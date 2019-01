Kamer wil snel zicht op alle zaken rond chroom-6 in Nederland

SP‘er Jasper van Dijk: ,,Het is een grove schande, wat hier is gebeurd: dwangarbeid in ruil voor kanker. Ook de NS moet nu snel komen met de uitkomsten van eigen intern onderzoek (samen met het RIVM) naar chroom-6-gebruik op werkplaatsen. Er moet sowieso helderheid komen over welke mensen in ons land nog meer met die giftige stof hebben gewerkt. Graag zo snel mogelijk.’’



Eerder was Defensie al op de hoogte over de schadelijkheid van chroom-6 en deed te weinig, nu geldt volgens de parlementariër hetzelfde voor deze gemeente en de NS. Van Dijk: ,,Hier is het zelfs nog erger doordat mensen verplicht werk moest uitvoeren zonder informatie over de risico’s. Deze mensen hebben recht op een royale schadevergoeding.’’