Kamer woest over ontbreken premier Rutte: 'We slaan hier een pleefiguur'

Ook PVV-leider Geert Wilders eiste dat Rutte vanmiddag alsnog naar de Kamer kwam. ,,Dit is toch ongelooflijk. We slaan hier een gigantisch pleefiguur. Hier had de premier moeten staan. Hij is niet in het buitenland. Hij is er dus gewoon, maar heeft geen zin om te komen. Laf.'' Wilders stelde voor in stemming te brengen dat Rutte de vragen in persoon kwam beantwoorden.



GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemde het 'minachting van de Kamer. ,,Ik wil dat hij hier aanwezig is. Ik weet niet wat hij heeft te verbergen, maar hij is hier niet, en dat kan niet.'' Hij kreeg bijval van PvdA-leider Lodewijk Asscher: ,,Rutte krijgt een vraag en moet hier daarom gewoon zijn.''



VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukte dat het kabinet zelf mag bepalen wie Kamervragen komt beantwoorden. ,,Maar ik heb geen bezwaar tegen het verzoek dat de premier alsnog hier naartoe komt om de vragen te beantwoorden.''