Kamer zet besluit over Lelystad Airport in de ijskast

GroenLink­sers boos over negeren basisinko­men: ‘Partijbe­stuur handelt ondemocra­tisch’

22 januari Een groep GroenLinksers is boos op de partijtop. Een motie over het basisinkomen, die op het partijcongres in juni vorig jaar door 96 procent van de leden werd aangenomen, is volgens hen ‘totaal genegeerd’. De groep wil op het partijcongres van zaterdag een motie van treurnis indienen.