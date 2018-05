Kamerbrede steun voor aansprakelijk stellen van Rusland voor MH17

Een eensgezinde Tweede Kamer is een zeldzaamheid, maar voor het aansprakelijkheid stellen van Rusland voor het neerhalen van vlucht MH17 krijgt het kabinet de volledige steun van de Kamer. Lees alles hieronder terug in ons blog.

In een Kamerdebat steunden alle partijen de beslissing van de regering om Rusland aansprakelijk te stellen. Alle partijen vinden het bewijs over de Russische herkomst van de Buk-raket van internationaal onderzoeksteam JIT ‘onomstotelijk’ of op z’n minst ‘plausibel’.

De eensgezindheid is belangrijk, stelde VVD-Kamerlid Han ten Broeke, vooral nu minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok deze week ‘de halve wereld is afgereisd om steun te vergaren’. ,,Dan moeten hier ook helder over zijn. Dat moet geen wig drijven, ook niet hier in de Tweede Kamer. We moeten de strijdbijl begraven zodat we de onderste steen kunnen opgraven.”

Zijn pleidooi werd omarmd. Oók door de PVV en Forum voor Democratie (FvD). PVV-leider Geert Wilders keerde zich eerder tegen de ‘hysterische Russofobie’ en bezocht in februari Moskou. Vooral de ‘draai’ van FvD werd met blije verrastheid begroet door de Kamer. Voorman Thierry Baudet suggereerde eerder op Twitter dat de CIA achter het neerhalen van MH17 zat, stelde Ten Broeke. Ook was hij anderhalf jaar geleden één van de ondertekenaars van een brief waarin hij de Amerikaanse president Trump vroeg om een nieuw onderzoek naar MH17.

Baudet

Nu stelde Baudet dat de staatsaansprakelijkheid ‘een terechte en logische stap’ is. VVD’er Ten Broeke vroeg daarop of Baudet daarmee afstand nam van zijn eerdere brief. ,,In die brief wees ik op afspraken tussen Nederland en Oekraïne waarvoor geheimhouding is bedongen. Dat blijft een probleem.”

Quote Het land hield het luchtruim domweg open. Dat is op z’n minst onzorgvul­dig. Raymond de Roon

De eensgezindheid klonk ook door in de vragen die de Kamerleden hadden. Waarom trekt Nederland alleen op met Australië en niet de andere landen die verenigd zijn in het JIT? Minister Blok zei herhaalde dat de landen zijn geïnformeerd en beloofde België en Maleisië nogmaals te vragen zich aan te sluiten. Kan Rusland aansprakelijkheid ontlopen? Blok: ,,Ik zou het einddoel niet helpen als ik in het openbaar verschillende scenario’s met u zou uitwerken.” En valt Oekraïne – die het luchtruim ondanks de gewelddadigheden niet sloot – iets te verwijten.

Op dat punt liep de eensgezindheid spaak. FvD, PVV en SP zouden graag zien dat ook aansprakelijkheid van Oekraïne wordt ingesteld of onderzocht. PVV-Kamerlid Raymond de Roon: ,,Het land hield het luchtruim domweg open. Dat is op z’n minst onzorgvuldig.” Blok stelde het kabinet niks uitsluit – ook aansprakelijkheid van Oekraïne niet. ,,We hebben nu voor Rusland hard bewijs van het Openbaar Ministerie. Er is geen juridische grond voor aansprakelijkheidsstelling van Oekraïne.”