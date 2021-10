Kamermeerderheid wil onderzoek naar misstanden in andere sporten

Broe­kers-Knol: 3000 extra opvangplek­ken ‘in zicht’ voor asielzoe­kers

21:28 Per 1 november komen er 3000 extra opvangplekken bij voor asielzoekers. ,,De asielopvang is vol.” Dat zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in het Vragenuur in de Tweede Kamer.