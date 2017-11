Kamervoorzitter Arib: Benieuwd of ze al die uren in de kamer volhouden

Haagse politici staan erom bekend dat ze breedsprakig zijn, maar deze week willen twee partijen - PVV en 50Plus - het wel heel bont maken in de Tweede Kamer. Ze gaan filibusteren, expres een ellenlange speech afleveren tijdens een Kamerdebat. Doel is de coalitiepartijen dwars te zitten bij de invoering van de aflosboete. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt Kamerleden in de tiende aflevering van @Binnenhof of zij weten waar het woord 'filibuster' eigenlijk vandaan komt.