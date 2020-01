Kamervoorzitter Arib doet beklag bij Russische collega over weigering D66'er

Een delegatie van de Tweede Kamer zou binnenkort een bezoek brengen aan Rusland. Daar ging een streep doorheen nadat was gebleken dat D66'er Sjoerdsma, die onder meer in het MH17-dossier zeer kritisch is op Rusland, niet welkom was. In een brief aan haar Russische ambtgenoot uit Arib de zorg dat de weigering de relaties tussen de parlementen van beide landen kan schaden.



Arib schrijft mede namens de Kamer haar ‘ongenoegen’ te willen overbrengen en noemt het besluit tegen Sjoerdsma ‘volledig arbitrair en ongerechtvaardigd’. ,,Ik vind het belangrijk dat parlementsleden met elkaar in gesprek blijven en zij zich kunnen laten informeren, ook als je met elkaar van mening verschilt of kritisch op elkaar bent”, aldus Arib.



Der Tweede Kamer-voorzitter roept de voorzitter van het Russische parlement op zich in te zetten voor opheffing van de maatregel tegen Sjoerdsma, zodat de delegatie alsnog een bezoek aan Rusland kan brengen. Sjoerdsma voelt zich ‘zeer gesteund’ door Aribs schrijven. Hij spreek van een ‘krachtige brief’.