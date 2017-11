Kamervoorzitter Arib zet Kuzu keihard op z'n plaats na belediging

Het incident gebeurde tijdens een debat met staatssecretaris Raymond Knops (CDA). ,,Ik merk bij u een bepaalde irritatie", zei Kuzu tegen de Kamervoorzitter, die als door een wesp gestoken reageerde: ,,Hou toch op."



Kuzu voegde daar vervolgens aan toe dat Arib vermoeid was. ,,Ik snap dat, maar ik vraag u toch wel normaal een debat te laten voeren met de staatssecretaris." Dat was de druppel voor Arib, die Kuzu het woord ontnam. ,,Ik vraag u om met respect tegen mij te spreken. En nee, u krijgt niet het woord. Als iemand vermoeid is bent u het, ga lekker naar huis."



Het is niet de eerste keer dat Arib overhoop ligt met de Kamerleden van Denk. In maart, een paar weken voor de Tweede Kamerverkiezingen, heeft Arib al kritiek geuit op de werkwijze van Kuzu en collega Selcuk Öztürk. ,,Die tast het aanzien van de Kamer aan." Toen zaten Kuzu en Öztürk nog als PvdA-afsplitsing in de Kamer.