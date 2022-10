Kamervoorzitter doet aangifte ‘vanwege lekken van vertrouwelijke informatie’ in kwestie-Arib

Bergkamp doet de aangifte namens het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer. Woensdag lekte via NRC uit dat het presidium had besloten een onderzoek in te stellen naar oud-Kamervoorzitter Arib, wegens grensoverschrijdend gedrag. Zij was daar zelf nog niet over geïnformeerd en moest het via de media horen.

Het lekken van vertrouwelijke informatie is strafbaar. Het is een ambtsmisdrijf, waarop maximaal een jaar celstraf staat of een geldboete van maximaal 22.500 euro. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om in dergelijke zaken een schuldige aan te wijzen.

Unaniem besluit

Bergkamp zei donderdag deze gang van zaken te betreuren. Volgens haar werd er direct na het ‘unanieme besluit’ van het presidium om een onderzoek in te stellen contact met Arib gezocht. Dat leidde niet tot een afspraak. Arib zei donderdag ook niet met Bergkamp in gesprek te willen en niet mee te werken aan het onderzoek. Gisteravond stapte zij onverwachts op als Kamerlid.

Het presidium stuurt de Tweede Kamer ‘uiterlijk’ morgen een brief over ‘het proces rondom het voorgenomen onderzoek'. Zes Kamerleden van oppositiepartijen hadden Bergkamp gisteren om opheldering verzocht.

Volgens Bergkamp werd niet ‘over een nacht ijs gegaan’ bij het instellen van het onderzoek. Al voor Prinsjesdag werd de landsadvocaat om advies gevraagd. De klachten over Arib zouden betrekking hebben op de periode dat zij nog Kamervoorzitter was (2016-2021). Ze zou een ‘schrikbewind’ hebben gevoerd waardoor er sprake was van een ‘onveilige werkomgeving'. De anonieme klagers zouden in de pen zijn geklommen nadat Arib in juli werd gekozen als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar corona gaat voorbereiden.

