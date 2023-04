Kamervoorzitter machteloos na onthullingen Forum: ‘Fractie zelf verantwoordelijk voor integriteit’

Klachten over verziekte werksfeer bij Forum: ‘Het beest was ontwaakt, Thierry ging helemaal los op mij’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp benadrukt dat het ‘belangrijk is dat iedereen zijn of haar werk veilig kan doen in de Tweede Kamer’. ,,Integriteitskwesties die binnen een fractie spelen, zijn primair de verantwoordelijkheid van de fractie zelf’’, benadrukt ze. ,,De instrumenten van Kamervoorzitter en Presidium zijn daarin beperkt. Er is geen gezagsrelatie tussen een Kamerlid en de Kamervoorzitter.’’ Ook zegt ze als voorzitter ‘niet in te kunnen gaan op interne fractiezaken’.