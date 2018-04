Kamervoorzitter pakt SP'er Kwint aan: 'Waar is uw jasje?'

Kwint probeerde tijdens de regeling van werkzaamheden zijn steun uit te spreken voor een debataanvraag van PVV'er Harm Beertema over de staat van het onderwijs , maar verder dan een paar woorden kwam hij niet. ,,Waar is uw jasje?'', vroeg Arib streng. ,,Dat vraag ik me al jaren af. Ik heb een hele langzame wasmachine, en een slechte stomerij'', antwoordde Kwint, met wat voorzichtig gelach in de Kamer als gevolg. ,,Maar een stropdas zou toch kunnen'', vroeg Beertema. Hij noemde Kwint even later de 'stropdasloze meneer.'



'Het was dit of een sprint trekken vanuit een afspraak terug naar mijn werkkamer om te laat te zijn voor een debataanvraag op een van mijn belangrijkste onderwerpen: gelijke kansen in het onderwijs. De keuze was snel gemaakt', reageerde Kwint later via Twitter.