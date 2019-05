Kan Frans Timmermans het schoppen tot Jean-Claude Juncker?

Dat waren de verkiezingen. En waar het de rest van de maand over zal gaan, daar lieten de Spitzenkandidaten aan het eind van de spannende zondagavond geen misverstand over bestaan: over henzelf. Het is een van de twee grote vragen die deze zomer beantwoord moeten worden: wie wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de opvolger van Jean-Claude Juncker?



Daar bestaan twee opvattingen over. Eén: het Europees Parlement vindt dat het zelf mag bepalen wie die topfunctie gaat vervullen. Daarom is bij de vorige verkiezingen de zogenoemde Spitzenkandidaat bedacht. Het idee is dat de verschillende groepen in het parlement elk hun favoriet naar voren schuiven, zodat de burger een keuze kan maken. Degene die de meeste stemmen krijgt, krijgt de belangrijkste baan.



Geen achterkamertjes, heel transparant, democratischer kan niet. Deze keer gaat het onder anderen tussen Manfred Weber van de christendemocraten, Frans Timmermans van de sociaaldemocraten en Bas Eickhout en Ska Keller van de Groenen. De liberalen zijn tegen de Spitzenkandidaat.



Opvatting twee wijkt iets af. Een aantal regeringsleiders in de Europese Unie, onder wie de erg vocale Franse president Emmanuel Macron, wil graag zelf bepalen wie de Commissie gaat leiden. Dat moet de beste man of vrouw zijn, niet iemand die door de winnende fractie naar voren is geschoven. En omdat de winnaar doorgaans een christendemocraat is, nu dus Manfred Weber, zijn het vooral de liberalen die zich niet gebonden voelen door de Spitzenkadidaten-afspraak. En die is overigens ook niet meer dan dat: een afspraak, geen regel.