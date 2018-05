'Kandidatuur Geert Dales voorzetje van politieke top 50Plus'

Dales laat in een reactie weten dat het beeld niet klopt dat hij al dikke vrienden was met de politieke top. ,,Van belang is te weten dat ik tot voor kort Jan Nagel nog nooit had ontmoet en dat ik Henk Krol slechts kende van enkele kortstondige, heel oppervlakkige ontmoetingen tijdens opera- en balletvoorstellingen in het Muziektheater in Amsterdam.''



Hij benadrukt dat zijn kandidatuur ook gebaseerd is op een reeks ondersteuningsverklaringen. ,,De framing van mij als 'geparachuteerde' kandidaat, zo niet paladijn van de politieke leiding, spoort dus niet met de werkelijkheid.''



Overigens meldt de derde kandidaat voor het voorzitterschap van 50Plus, Alfons Leerkes, juist helemaal niets gemerkt te hebben van bemoeienis door Krol of Nagel met de race om het voorzitterschap. ,,Geert Dales heeft dezelfde route bewandeld als ik.''