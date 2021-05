Kiezer ergert zich aan Den Haag dat vooral met zichzelf bezig is

Jurist over vrijgeven patenten coronavac­cins: ‘Farmaceu­ten huilen krokodil­len­tra­nen’

6 mei Nu de coronapandemie de wereld al bijna anderhalf jaar in haar greep houdt, pleiten de VS en Europa opeens voor het vrijgeven van patenten op vaccins. De Nederlandse jurist Ellen 't Hoen, internationaal specialist op dit gebied, noemt het een ‘monumentale ommezwaai’ van de rijke landen, maar spreekt ook van ‘eigenbelang’. Over klagende farmaceuten hoeven we ons volgens haar geen zorgen te maken. ,,Die huilen krokodillentranen.”