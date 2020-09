Kijk hier live: wekelijkse persconferentie met Mark Rutte

Nieuwe D66-lei­der Sigrid Kaag tegen ‘peilingen­po­li­tiek’

5 september De nieuwe D66-leider Sigrid Kaag keert zich tegen ‘peilingenpolitiek’ en ‘respectloze retoriek’. Dat heeft ze gezegd in haar eerste speech als partijleider. ,,We moeten niet verrast opkijken dat het vertrouwen in de politiek afbrokkelt.’’