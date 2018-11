Klaas Dijkhoff omarmt Klaasballon als geuzennaam

Bij binnenkomst van het VVD-festival hadden VVD-leden een formulier gekregen om een proefballon in te vullen. Ieder idee werd aan een blauwe ballon gekoppeld en Dijkhoff joeg ze met een druk op de knop de lucht in, zodat ze zich over Nederland konden verspreiden. Daarop stond Dijkhoff de pers te woord: ,,Elk doordacht liberaal idee is als proefballon begonnen. Sommige proefballonnen worden meteen omarmd, anderen hebben meer tijd nodig.’’ Dijkhoff had ook een boodschap voor de mensen die ieder idee steeds maar niets vinden: ,,Zo breng je Nederland niet verder.’’



Partijvoorzitter Christiane van de Wal meldt dat leden voor de Eerste Kamer en het Europees parlement ‘de strengste screening ooit’ ondergaan. Nu balen mensen ervan dat ze over integriteitskwesties moeten praten, merkt de partijvoorzitter. Ze wil naar een situatie ,,dat we niet in de kramp schieten,’’ dat integriteit ‘positief en normaal’ wordt om over te spreken. Regels en beleid voor integriteit van politici zijn niet per se nodig, vindt Van de Wal: ,,Jongens, dat wat je niet aan je buurman kunt uitleggen, dat kan dan ook niet in de politiek.’’