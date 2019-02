Klaver: dit zijn de klimaatverkiezingen

De komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement zijn ‘klimaatverkiezingen’ waarbij GroenLinks ‘alle records’ gaat breken. Dat zei partijleider Jesse Klaver op het congres van GroenLinks in Zwolle. Ook in de Eerste Kamer moet het beste resultaat tot nu toe – acht zetels in 1999 – worden verbeterd.

Dat zeteltal werd behaald door oud-partijleider Paul Rosenmöller. Diezelfde Rosenmöller is nu lijsttrekker voor de senaat en moet zijn eigen record gaan breken. Opvallend is dat zijn missie bescheidener is dan die van zijn partijleider. In een interview met deze krant zei hij vandaag voor een verdubbeling van de huidige vier zetels te gaan, naar acht zetels. Dan zou in tegenstelling tot de wens van zijn partijleider geen record worden gebroken.

Volgens Klaver zit er geen verschil in de ambitie van hem en zijn Eerste Kamer-lijsttrekker. ,,Paul is een heel bescheiden man’’, zei hij na afloop van zijn speech. ,,Ik ga er ook geen cijfer op plakken. Maar we gaan records breken.’’

Klaver beloofde zijn achterban – een kleine 2000 leden waren naar de IJsselhallen gekomen – ook dat vliegveld Lelystad ‘er niet gaat komen’ en dat de CO2-belasting die zijn partij voorstelt er wél gaat komen. ,,Net als bij de klimaatwet beloof ik jullie: onze wet voor een CO2-belasting gaat een meerderheid krijgen.’’

Partijleden fotograferen Jesse Klaver tijdens het partijcongres van GroenLinks in de IJsselhallen. © ANP

Levensgevaarlijk

Bedrijven zijn niet enthousiast over zijn plannen. Zo noemde voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW de CO2-tax ‘levensgevaarlijk’. Maar volgens de GroenLinks-leider is de voorman van de werkgeversorganisatie ‘gewend is aan een luisterend oor bij de VVD’. ,,Als hij Mark Rutte sms’t, krijgt hij meteen een appje terug.’’

Omdat er volgens Klaver ‘een nieuwe meerderheid ontstaat’ zou De Boer vrezen ‘dat hij zijn hotline met het Torentje verliest’. ,,Hans de Boer vindt mij gevaarlijk. Niet een beetje, maar levensgevaarlijk. Hij voelt dat het tij keert.’’

Klaver stelt dat de plannen van het bedrijfsleven zijn mislukt. ,,Zij wilden de dividendbelasting afschaffen. Is niet gelukt. Zij wilden een pensioenakkoord met minder zekerheid voor mensen. Dat ging niet door. En nu willen ze een klimaatakkoord zonder dat bedrijven een eerlijke prijs betalen. Dat gaat ook niet lukken.’’

Aan de vooravond van het congres kondigde Klaver al een plan aan om werknemers inspraak te geven op het salaris van de top van hun bedrijf. Eerder stelde GroenLinks al voor om de minister van Financiën een vetorecht te geven.