Klaver had een ‘leuk inhoudelijk’ gesprek met Hoekstra: ‘Dat smaakt naar meer’

VIDEOHet is o zo ‘complex’ en ‘wie met wie’ is ook nog helemaal niet duidelijk. Bijna drie maanden na de verkiezingen hoopt informateur Hamer toch op een doorbraak als ze politieke tegenpolen op bezoek krijgt vandaag. Maar veel verder dan voorzichtige inhoudelijke gesprekken kwam het eerste duo Hoekstra (CDA) en Klaver (GroenLinks) nog niet.

,,We hebben vooral gepraat over de inhoud”, zei CDA-leider Wopke Hoekstra vanmiddag na afloop van zijn gesprek met GroenLinks-leider Jesse Klaver. Zij schoven als eerste duo aan bij Hamer vandaag. ,,Van veiligheid tot economie en klimaat. Er zijn best een paar overeenkomsten, maar - en dat is geen verrassing - bij diverse thema's zijn de verschillen zeer aanzienlijk.” Of die overbrugbaar zijn ‘is de vraag’, stelde Hoekstra.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Klaver zei na afloop dat zijn partij ‘niet van mening is veranderd’ over het linkse blok: ,,Een kabinet waar GroenLinks in zit, daar zit ook de PvdA in.” Klaver vond het wel een ‘leuk’ inhoudelijk gesprek met Hoekstra: ,,Waar zitten verschillen, waar zitten overeenkomsten? Op een aantal thema's zijn die er wel degelijk.” Over de vraag ‘wie met wie’ kwamen beide partijleiders niet echt verder, stelde Klaver: ,,Maar we hadden een leuk inhoudelijk gesprek met het CDA, dat smaakt naar meer.”

Vanmiddag is het nog de beurt aan D66-leider Sigrid Kaag en Gert-Jan Segers (CU), gevolgd door Mark Rutte (VVD) en Lilianne Ploumen (PvdA). Veel van de partijleiders zullen in dat één-op-één-gesprek in aanwezigheid van Hamer moeten aangeven waarom ze liever niet met de ander in een coalitie stappen, zoals ze tot dusver vaak publiekelijk geventileerd hebben.

Het CDA wil dus niet met GroenLinks én de PvdA, D66 vindt dat CU teveel een blokkade vormt bij medisch-ethische kwesties, en CU wil nu niet - ‘we zijn de tiende partij’. De VVD steunt de CDA-lijn om niet met twee linkse partijen in zee te gaan, voor PvdA-leider Ploumen is Ruttes vergeten gesprek over Omtzigt nog altijd niet vergeten en vergeven.

VVD-leider Mark Rutte noemde de situatie gisteren dus nog ‘complex’: ,,De vraag wie met wie is nog niet opgelost.’’

Volledig scherm Wopke Hoekstra en Jesse Klaver kwamen vanochtend naar informateur Mariëtte Hamer. © EPA

Overeenkomst

Maar zoals een coalitiebron eerder al zei: Hamer weet inhoudelijk heel goed waar verschillen en overeenkomsten liggen: ,,Zij zal er dus ook op wijzen dat partijen in veel gevallen helemaal niet zo ver van elkaar verwijderd zijn.” Ook is het een optie dat twee partijen - bijvoorbeeld VVD en D66 - alvast gaan schrijven aan plannen, zodat anderen zich daar later achter kunnen scharen. ,,Dat is ook een variant”, zegt een ingewijde. ,,Maar nu moet blijken of het derde oog van Hamer werkt.”

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag staat de pers te woord na afloop van een eerder gesprek met informateur Hamer. © ANP

Volledig scherm Informateur Mariëtte Hamer ontving eerder al Segers (ChristenUnie), Kaag (D66), Rutte (VVD) Ploumen (PvdA), Klaver (Groenlinks), Hoekstra (CDA) en Marijnissen (SP). © ANP

Bekijk hieronder onze video’s over de formatie: