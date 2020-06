Klaver tegen Rutte: ‘Maak excuses voor slavernijverleden’

Eerder betuigden kabinetten wel ‘diepe spijt en berouw’, maar excuses werden niet eerder gemaakt. Volgens Klaver is dat wel nodig als stap naar gelijkwaardigheid voor iedereen. ,,Je kan alleen verder met de toekomst als wij ons verleden erkennen", zei hij op het onlinecongres van zijn partij in de Melkweg in Amsterdam. ,,Een sorry voor toen is zoveel meer dan een excuus. Het is de krachtige erkenning van de pijn van velen. Het zegt tegen iedereen die nu in actie komt tegen racisme: ik zie je.”

Volgens Klaver is het ‘een groot compliment waard’ dat Rutte ‘eindelijk erkent’ dat er ook in Nederland sprake is van ‘systemisch racisme’. ,,Die woorden inspireren, maar moeten ook aanzetten tot daden.”

Enquete Poll Mark Rutte moet zijn excuses aanbieden voor ons slavernijverleden Eens

Mark Rutte moet zijn excuses aanbieden voor ons slavernijverleden Eens (7%)

Oneens (93%)

Lijsttrekker

Klaver, die op het congres met 92 procent van de stemmen als enige kandidaat werd gekozen als lijsttrekker, herhaalde zijn ambitie dat hij zijn partij na de volgende verkiezingen ‘voor het eerst een regering in wil leiden’. Bij de kabinetsformatie van 2017 liepen onderhandelingen over kabinetsdeelname nog mis. Dit keer hoopt Klaver door samenwerking met linkse partijen PvdA en SP en huidige regeringspartij D66 bij de formatie sterker te staan.

Volledig scherm GroenLinks-leider speechte in een lege Melkweg in Amsterdam © ANP/Remko de Waal

Met die ‘linkse en progressieve’ partijen wil hij zorgen dat de wereld na de coronacrisis niet terug gaat naar hoe het was. ,,Corona heeft ons de wereld op een andere manier laten zien”, stelt Klaver. ,,We kunnen niet terug naar bezuinigen op de zorg, de politie en het onderwijs, cultuur, niet terug naar ongeremd de wereld over vliegen, niet terug naar bedrijven die in goede tijden alle winst houden en in slechte tijden de rekening bij gewone mensen neerleggen.”

Stembusakkoord

Een motie die GroenLinks oproept om samen te werken met PvdA, SP, PvdD en D66, een stembusakkoord met die partijen te sluiten en op bepaalde punten een gezamenlijk programma te schrijven, werd door 95 procent van de leden gesteund. GroenLinks, SP en PvdA hielden begin maart al een eerste gezamenlijke bijeenkomst. Pogingen tot linkse samenwerking strandden in het verleden altijd. Klaver zal, laat zijn woordvoerder weten, de komende tijd ‘in gesprek gaan met andere progressieve partijen’.