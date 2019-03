Klaver wil opening vliegveld Lelystad blokkeren

In een interview met deze krant zegt de GroenLinks-leider dat de coalitie ‘een slecht verhaal’ heeft over het nieuwe vliegveld, dat vakantievluchten moet gaan overnemen van het overbelaste Schiphol. ,,Je kan niet zeggen dat mensen hun huis moeten verduurzamen en een elektrische auto moeten kopen, want dat is belangrijk om het klimaat te redden, en tegelijkertijd zeggen: by the way, er gaan ook meer vliegtuigen opstijgen en landen.’’



Klaver stelt dat GroenLinks de opening van het vliegveld in de Eerste Kamer niet zal steunen. Als de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na de verkiezingen van woensdag de meerderheid in de senaat – die wordt gekozen door de Provinciale Staten – kwijtraakt, heeft het steun van andere partijen nodig.