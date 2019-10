Klokkenluider WODC-affaire werd ‘afgeluisterd door justitie’

De klokkenluider die onthulde dat er is gerommeld met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor het Ministerie van Justitie, is maandenlang afgeluisterd door justitie.

De klokkenluider, de inmiddels gepensioneerde Marianne van Ooyen, leidde de zogenoemde WODC-affaire in. Daaruit bleek dat uitkomsten van onderzoek door het wetenschappelijke instituut van het ministerie, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), soms werden aangepast zodat het de minister beter uitkwam bij het voeren van beleid.

Respect

Omdat die affaire uitlekte, startte de Rijksrecherche een onderzoek. Dat was al opvallend, omdat minister Ferd Grapperhaus in de Tweede Kamer juist uitgebreide complimenten had gemaakt aan Van Ooyen. Hij zei onder meer tijdens een debat waar Van Ooyen bij was, dat zij zelfs ‘groot respect’ verdiende. ,,En complimenten is misschien nog wat stijfjes uitgedrukt. Het verdient groot respect dat je als individu op enig moment in een organisatie aan de kaak stelt dat je de stellige overtuiging hebt dat iets niet goed loopt.’’

Volgens Van Ooyen werd ze echter op dat moment al afgeluisterd om te achterhalen of en aan wie zij informatie had gelekt. Tegen NRC Handelsblad zegt ze daarover: ,,Moet je nagaan. Op het moment dat de minister mij rehabiliteerde, werd ik afgeluisterd. Daarvoor en daarna ook. Het ministerie heeft al in november 2018 aangifte gedaan. Ik bel met mijn zussen – goed, dat is in het Limburgs en voor een buitenstaander niet interessant en nauwelijks te verstaan – en met mijn kinderen. Dat is allemaal privé. Maar ook met mijn adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders en de Expertgroep Klokkenluiders. Die mensen hebben mij reuze geholpen met alle onderzoeken. Dan mag de Rijksrecherche toch niet zomaar meeluisteren?”

Lek

Een ingewijde denkt dat de recherche mogelijk vooral op zoek was met wie Van Ooyen informatie deelde, omdat die dit misschien hebben uit laten lekken in plaats van zij zelf. Volgens de betrokkene denkt de Rijksrecherche dat er enkele tientallen personen betrokken waren bij de affaire. Van Ooyen trok weliswaar binnenskamers aan de bel, maar het is onduidelijk of zij zelf ook vertrouwelijke informatie heeft onthuld naar buiten toe.

Nieuwsuur zegt dat naast Van Ooyen ook een ‘nog werkzame ambtenaar van het ministerie is’ afgeluisterd door de Rijksrecherche. Daarnaast zou ook een rechter (rechter-plaatsvervanger) zijn getapt ‘die eerder als vertrouwenspersoon en integriteitscoördinator op het ministerie werkte’.

De VVD in de Tweede Kamer wil opheldering over de kwestie. ,,Wie een misstand meldt moet veilig zijn en beschermd worden. Ook, of misschien wel juist, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid,” zegt Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

De WODC-affaire leidde uiteindelijk tot een drietal commissies. Eén ervan concludeerde heel hard dat ambtenaren vaker probeerden om onderzoeken probeerden te manipuleren.

Affaire

Minister Grapperhaus kondigde na de affaire verschillende maatregelen aan, zoals het op afstand plaatsen van het WODC ten opzichte van het ministerie. Nu is deze nog letterlijk in het departement gevestigd.