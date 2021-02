Klucht gaat door, maar avondklok blijft ook: Eerste Kamer akkoord met spoedwet

Op amper een kilometer afstand van elkaar ging het vandaag op twee plekken in Den Haag tegelijk over de avondklok: in de rechtszaal en de Eerste Kamer. De rechter wilde de maatregel gisteren niet afschieten, maar wat de uitspraak ook wordt, de Eerste Kamer ging vanavond akkoord te gaan met de spoedwet die avondklok sowieso overeind houdt.

Eerst is er heel veel haast en nu is er ineens alle tijd? Viruswaarheid-voorman Willem Engel staat hoofdschuddend op als voorzitter van het hof Marie-Anne Tan-de Sonnaville even voor drie uur vanmiddag haar beslissing meedeelt.

Afgelopen dinsdag kon deze ‘turbo-rechter’ binnen een paar uur het schrappen van de avondklok ongedaan maken, nadat een andere rechter oordeelde dat die juridisch niet houdbaar was. Nu is die bloedspoed niet nodig, vindt ze. Een week later, vrijdag, zal het hof beslissen.

,,We willen wel snelheid, maar ook weer niet te te veel gehaast. Er zijn veel standpunten uitgewisseld. Daar willen we goed over nadenken”, zegt de rechter. Bovendien ging de procedure dinsdag niet over rechtmatigheid van de avondklok. Toen lag alleen de vraag op tafel of de avondklok per direct moest worden opgeheven, terwijl er vrijdag al een hoger beroep tegen die opheffing zou dienen. Een mogelijk jojo-effect - een paar dagen ‘uit’ en dan toch weer ‘aan’ - leek de rechter toen niet wenselijk.

Gevolg van de week bedenktijd: zo blijft de avondklok in ieder geval tot de uitspraak van volgende week vrijdag overeind.

Wending

En zo zorgt de avondklok-klucht wederom voor een onverwachte wending. Zelfs Kamerleden die op het Binnenhof in allerijl een nieuwe spoedwet met een nieuwe avondklok in elkaar timmerden haalden vrijdagmiddag opgelucht adem. De druk om snel tot een beslissing te komen - mocht de rechter de oorspronkelijke avondklok opnieuw van tafel vegen - was ineens een stuk minder.

Het bericht zorgt amper een kilometer van de rechtbank dan ook tot consternatie in de Eerste Kamer. Daar behandelen ze de nieuwe wet die het kabinet in allerijl opstelde om juridische basis te houden voor de avondklok.

Volledig scherm Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid bij het gerechtshof na afloop van hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient. © ANP

Die haast is er nu af, maar de Eerste Kamer stemt er toch maar mee in dezelfde dag nog over de spoedwet te stemmen. Aan het begin van de avond lijkt er voldoende steun te zijn voor de nieuwe wet.

Al gaat ook die met kritiek gepaard. Van zoveel haast is de Eerste Kamer ook weer niet gecharmeerd.

,,Waarom bent u niet gewoon eerder naar de Eerste Kamer gekomen in plaats van nu alleen om de boel te komen fixen?‘’ merkt bijvoorbeeld senator Henk Otten op.

Minister Ferd Grapperhaus wil vooral vooruitkijken om een einde te maken aan ‘de onduidelijkheid in het land’. ,,Daarom hebben we vandaag ook deze behandeling.”

’s Middags, net na de mededeling dat de rechter pas volgende week oordeelt, is de onvrede bij Willem Engel ook gezakt. Natuurlijk wil ook hij graag dat de rechter goed over zo’n ingewikkelde en principiële zaak nadenkt.

Boetes

Belangrijk bovendien: wint Viruswaarheid de zaak, dan wankelt de juridische basis van de 26.000 uitgedeelde coronaboetes.

En hij voorspelt sowieso dat hij ook de nieuwe spoedwet gaat aanvechten. ,,Ook met deze wet worden mensenrechten geschonden. Dat vergeet dit regime.”

Waar Engel, ‘huisjurist’ Jeroen Pols en advocaat Gerben van de Corput dinsdag tijdens een chaotische zitting nog het vertrouwen opzegden in deze zelfde rechter, gaat het nu opmerkelijk gestructureerd. Dinsdag ontstak Pols nog in woede toen de voorzitter van het hof hem kort probeerde te houden. Maar van een gespannen sfeer is nu geen enkele sprake. Misschien komt het omdat ze beide partijen twee keer zoveel spreektijd had gegeven als normaal gebruikelijk. Het is dus niet nodig om monologen af te breken.

Ook verspreekt de rechter zich ditmaal niet. Viruswaarheid blijft Viruswaarheid en niet per abuis Viruswaanzin, zoals de stichting voorheen heette. ,,En nu moet ik even goed nadenken dat ik het goed uitspreek‘’, zegt de rechter met enige zelfspot als ze de zitting opent.

Waar dinsdag plotseling RIVM-topman Jaap van Dissel aanschoof aan de zijde van de staat, ontbreekt hij tijdens dit hoger beroep. ,,Is meneer van Dissel er niet? Dat verbaast me‘’, bijt Engel de landsadvocaat toe. Viruswaarheid heeft wel zijn eigen expert mee: de gepensioneerde hoogleraar immunologie Pierre Capel. Hij betoogt onder meer dat de avondklok niet nodig is voor de ouderen. Die komen op die tijden toch al niet buiten. ,,Maar de mensen die in die uren wel contact zouden hebben, verspreiden het virus en besmetten ook de ouderen‘’, luidt daarop het verweer van de Staat.

Volledig scherm Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid staat pers te woord bij het gerechtshof. © ANP

En zo proberen beide partijen drie uur lang hun gelijk te halen onder het toeziend oog van het halve land dat via een speciale live-stream kan meekijken. Velen zullen teleurgesteld zijn afgehaakt, want zo’n uitzonderlijk chaotische zitting als dinsdag wordt het niet. Voorzitter Marie-Anne Tan-de Sonnaville heeft de touwtjes weer stevig in handen, zoals velen haar kennen.

Bovendien hangt er nu een sluier over het proces: ook als Viruswaarheid wint, wordt er dus gewerkt aan een nieuwe wet, weten alle aanwezigen.

In de loop van de avond komen vanaf het Binnenhof de eerste signalen dat die wet het gaat halen in de Eerste Kamer. Dat blijkt ook wel: drie kwartier na negen uur 's avonds stemt de senaat in. Linksom of rechtsom: de avondklok lijkt een turbulente week te hebben overleefd.