Knapen over Afghanistan: ‘We lopen achter de feiten aan’

Tegenslag voor Nederland­se evacuatie: Pakistaan­se vliegmaat­schap­pij stopt met vluchten Kaboel

Pakistan International Airlines stopt vandaag met vluchten van en naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat is ‘een flinke tegenvaller’ voor het kabinet, dat hoopte dat Nederland via die route meer Afghaanse evacués in veiligheid kon brengen.

14 oktober