Kopstukken VVD scharen zich achter kandidatuur van Dilan Yesilgöz: ‘Potdomme, wat ben ik hier blij mee’

VVD’ers in het kabinet en in de Tweede Kamerfractie scharen zich achter de kandidatuur van demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz als opvolger van Mark Rutte. Zij wil de nieuwe leider worden van de VVD.

Het partijbestuur van de VVD schuift haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. ‘Ik heb besloten mij kandidaat te stellen als lijsttrekker van de VVD. Het woord is nu aan het bestuur en dan de leden van de VVD’, aldus Yesilgöz op Twitter. Ze zegt klaar te staan om Nederland sterker en weerbaarder te maken. ‘Ik neem in elk geval graag de verantwoordelijkheid om ons land nog mooier te maken.’

Belangrijkste kandidaat

VVD’ers in het kabinet en in de Tweede Kamerfractie scharen zich achter de kandidatuur van Dilan Yesilgöz om de nieuwe lijsttrekker van de liberalen te worden. ,,Dit is opstaan als het nodig is. Zo stoer”, laat fractievoorzitter Sophie Hermans weten.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) steunt Yesilgöz ook. ,,Volle steun! Met Dilan gaan we Nederland klaarmaken voor de toekomst, met energie, heldere keuzes en een warm hart!”, twittert Van der Wal.

Ook andere VVD-leden in het kabinet zijn positief. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laat weten dat zijn collega op Justitie en Veiligheid zijn ‘volledige steun’ heeft. ,,Mooi nieuws! Mijn steun heb je zeker”, meldt staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie.

Bijna de helft van de 34 koppen tellende fractie meldt op Twitter de 46-jarige Yesilgöz te steunen. ,,Zo trots op deze powervrouw”, zegt Bente Becker. ,,Alle steun voor haar als voorvrouw”, twittert Thom van Campen. Zijn collega Rudmer Heerema: ,,Potdomme wat ben ik hier blij mee!! Go Dilan! Mijn stem en steun heb je!” VVD-Kamerlid Pim van Strien vat samen: ,,Ons land veilig, rechtvaardig en welvarend. Met liberale waarden en normen. En een warm hart. Dat is voor mij Dilan in a nutshell.’’

Ook in de VVD-fractie in het Europees Parlement klinkt tevredenheid. ,,Dapper, durven en doen; typisch Dilan! Trots dat ze vanochtend bekend heeft gemaakt onze mooie partij te willen leiden! Mijn steun heeft ze!”, verklaart delegatieleider Malik Azmani.

De sinds dit weekend demissionaire bewindsvrouw zei dinsdag nog niet te weten of ze een gooi zou doen naar het VVD-partijleiderschap. ,,Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. Op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen’’, zei ze toen met een grote glimlach voor de camera’s.

Het politieke speelveld gaat op de schop

Hoe dan ook zal het politieke speelveld de komende maanden enorm veranderen. De VVD en het CDA moeten op zoek naar een nieuwe leider: maandag kondigde zowel demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte als CDA-voorman Wopke Hoekstra aan niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Mona Keijzer en Hugo de Jonge doen in ieder geval niet opnieuw een gooi naar het CDA-lijsttrekkerschap, lieten zij al weten. Ook is het allerminst zeker dat D66-leider Sigrid Kaag de lijst van haar partij opnieuw aanvoert. Rob Jetten maakt kans. Ook bij een mogelijke gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks moet nog blijken wie op nummer één komt.

Klaver is al sinds 2015 leider van GroenLinks en staat al lang de linkse samenwerking voor. Kuiken nam het partijleiderschap vorig jaar 2022 juist tussentijds over, toen Lilianne Ploumen uit de politiek stapte. Het kan goed zijn dat een nieuwe leider van buiten Den Haag komt. Zo worden de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en Eurocommissaris Frans Timmermans (beiden PvdA) in de media vaak genoemd.

In politiek Den Haag wordt ook gekeken naar oud-CDA’er Pieter Omtzigt. Dat populaire Kamerlid zou volgens sommige opiniepeilers hoge ogen kunnen gooien als hij met zijn eigen partij meedoet aan de verkiezingen. Hij neemt later een besluit over zijn politieke toekomst.

Van de belangrijkste oppositiepartijen PVV en BBB staat de lijsttrekker vast: in principe gaan partijleiders Geert Wilders en Caroline van der Plas gewoon door.

