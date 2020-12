Kritiek op De Jonge zwelt aan: ‘Ga maandag aan de slag met vaccineren!’

FVD na eigen onderzoek: JFVD en fractie deden niets verkeerd

15 december De Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie en de jongerenclub van de partij JFVD hebben niets verkeerd gedaan omtrent antisemitische appjes in JFVD-appgroepen. Ook is er niet ‘verwijtbaar gehandeld’ toen door een ‘ongelukkige naamsverwisseling’ een verkeerde persoon werd geschorst en vervolgens degene werd aangenomen die eigenlijk geschorst had moeten worden.