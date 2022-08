Kritiek op kleine gereedschapskist coronawet: waarom geen coronapas, avondklok of schoolsluiting als optie?

Dat oordeelt de Raad van State maandagochtend in zijn advies over de conceptwet van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). In de aangepaste pandemiewet staan restricties zoals afstand houden, beperking van evenementen en sluiting van locaties, en regels rond mondkapjes en quarantaine. De maatregelen gaan niet automatisch in, maar de nieuwe Wet publieke gezondheid (wpg) biedt wel de juridische basis om deze snel in te voeren.

De Raad van State noemt Kuipers’ voorstel ‘nog niet voltooid’. ‘Er ontbreken bepaalde bevoegdheden die in geval van een zeer ernstige pandemie noodzakelijk kunnen zijn, zoals de bevoegdheid tot sluiting van scholen'. Daardoor is het de vraag ‘of de instrumenten in de gereedschapskist toereikend zijn als zich een ernstige pandemie voordoet’. Ook het coronatoegangsbewijs ontbreekt in deze ‘juridische gereedschapskist’, net als de avondklok.

Coronapas

De kabinetsadviseurs zien juist nut van de wettelijke optie voor een coronapas, zo blijkt: ‘In bepaalde omstandigheden kan het eraan bijdragen om te voorkomen dat, ook uit grondrechtelijk oogpunt, veel verstrekkender maatregelen - zoals een complete lockdown of het geheel sluiten van bepaalde sectoren - moeten worden genomen die economie en samenleving vérgaand kunnen ontwrichten’. De Raad vindt het echter wel ‘verdedigbaar’ om in dit stadium met een kleinere gereedschapskist te werken. Zeker omdat in dezelfde wet nog een ‘onmisbare vangnetregeling’ staat: een bepaling die regelt dat in geval van acute nood de minister ook ‘andere collectieve maatregelen kan nemen’.

De nieuwe wet moet de oude juridische noodverbanden vervangen, maar de totstandkoming werd een haastklus toen het parlement de tijdelijke wet in mei wegstemde.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. © ANP / ANP

Kritiek

De Eerste Kamer trapte bij de vijfde verlenging op de rem, waarna minister Kuipers zonder juridische basis achterbleef. De nieuwe wpg moet dat gat vullen, maar op het wetsconcept kwam stevige kritiek, van onder anderen werkgevers, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeesters en Veiligheidsregio’s.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en Veiligheidsregio's zouden niet genoeg onderbouwd en bediscussieerd zijn, de Eerste Kamer wenst daarnaast zeggenschap over iedere afzonderlijke coronamaatregel. Kuipers beloofde de critici dat hij na het Raad van State-advies eventueel nog met wijzigingen komt.

Mocht het coronavirus in de tussentijd plotseling enorm opleven, dan moet het kabinet weer werken met noodverordeningen zoals bij de eerste uitbraak van het virus in maart 2020.

Geen coronatoegangsbewijs in de wet

In de nieuwe wet ontbreekt het coronatoegangsbewijs, vooral vanwege eerdere politieke tegenstand.

Het 3G-coronatoegangsbewijs gold in Nederland vanaf eind september 2021 tot eind februari van dit jaar. Op vertoon van een QR-code - na genezing, vaccinatie of negatieve test - waren horeca, sportwedstrijden en evenementen toegankelijk. Volledig scherm De CoronaCheck-app op een mobiele telefoon met daarop een vaccinatie- en herstelbewijs. © ANP