Kritiek op ontmoeting Máxima met Saudische kroonprins

Het bezoek valt verkeerd vanwege onder andere het feit dat Mohammed bin Salman is betrokken bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, concludeerden onderzoekers van de Verenigde Naties vorige week.

Máxima sprak de Saudische kroonprins op de G20. Ze was op die top van grootste economieën voor de Verenigde Naties, omdat ze zich namens de VN inspant voor bijvoorbeeld meer kredieten voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Saudi-Arabië is gastheer van de volgende G20-top.