Kritiek staatssecretaris Keijzer op coronapas valt verkeerd: 'Trap na voor alle ondernemers’

,,Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”, zegt de CDA-politica in een interview met De Telegraaf. Ze wijst op de hoge vaccinatiegraad en vindt het ‘niet uit te leggen’ dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.



Woordvoerders van D66 en VVD, die met het CDA en de ChristenUnie nog steeds de coalitie vormen, reageren ontstemd op de uitspraken van de staatssectretaris. D66'er Jan Paternotte vindt de uitspraken van Keijzer ‘heel erg raar’, laat hij op Twitter weten. Het roept volgens hem veel vragen op. Hij wil dat zij uitleg komt geven in de Tweede Kamer.

VVD’er Aukje de Vries: ,,Het lijkt mij goed als staatssecretaris Keijzer opheldering geeft over deze uitspraken. Prima als er binnen het kabinet discussie is, maar als een besluit genomen is, is het genomen. Dan is dat besluit dus van iedereen. Nederland staat klaar om het toegangsbewijs te gaan gebruiken en controleren. Dan helpen deze uitspraken niet.”

Trap na

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft geen goed woord over voor de actie van Keijzer. ,,Dit is een trap na voor alle ondernemers die vandaag de CoronaCheck moeten invoeren. Hoe kunnen zij vertrouwen hebben, als het kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant?’’ Ze wil van demissionair premier Mark Rutte weten of het gehele kabinet nog achter het coronabeleid staat.



PVV ‘er Geert Wilders gaat een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Het laat volgens hem zien dat het kabinet verdeeld is. ,,Weg met die pas’’, meent hij. Ook Wybren van Haga is blij met de kritiek. ‘Gelukkig is er ook iemand in het kabinet met gezond verstand die in opstand komt tegen de discriminatoire en onlogische coronapas’, laat hij weten op Twitter.

Bruls

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemt de uitspraken van Keijzer 'zeer ongelukkig’. ,,Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Dat ze juist vandaag met deze uitspraken komt kan ik niet begrijpen, en dat heb ik haar ook persoonlijk laten weten. Er is genoeg gedebatteerd de afgelopen weken. Als ik als burgemeester vandaag tekeer zou gaan en zou gaan roepen dat het niet gaat werken, zou dat ook een heel slecht signaal zijn.”

Bruls zegt zich te kunnen voorstellen dat de uitspraken bij leden van het kabinet, ‘zoals De Jonge, Rutte en Grapperhaus’, rauw op hun dak vallen. ,,Ik denk dat zij wel een hartig woordje met haar zullen spreken. Of dit consequenties moet hebben voor Keijzer? Daar laat ik me niet over uit. Ze zullen in Den Haag hun knopen gaan tellen.”

Volledig scherm Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen © David van Haren

Wat Bruls het meeste stoort, is dat de zogeheten ‘eenheid van beleid’ ernstig geschaad is. ,,Er wordt nu twijfel gezaaid. Dat werkt niet motiverend voor al die handhavers en ordebewakers die vandaag aan het werk zijn. En ook voor ondernemers. Ik ben er echt van overtuigd dat de overgrote meerderheid het gewoon netjes wil doen. Maar we gaan met opgeheven hoofd verder, en laten ons niet afleiden door de paar schreeuwlelijkerds die het anders willen.”

Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, denkt dat Keijzer niet realiseert wat haar uitspraken voor consequenties hebben voor de mensen op straat. ,,De coronapas is bij een deel van de samenleving al een omstreden maatregel. Handhavers worden nu al geconfronteerd met dat sentiment. Als ook het kabinet met twee monden spreken, is het heel lastig om mensen aan te spreken op het naleven van de maatregelen. Handhaven is niet domweg bekeuren, het begint met draagvlak. En met deze uitspraken haalt Keijzer dat draagvlak verder onderuit.”

Bij monde van voorzitter Hans Biesheuvel laat ondernemersvereniging ONL weten verbaasd te zijn over de uitspraken, en met name over de timing ervan. ,,Dit zorgt voor nog meer verwarring bij met name de horeca-ondernemers en dit ondermijnt het draagvlak. Het controleren van de coronapas was al niet populair, maar op deze manier wordt het ook niets. Het onderstreept wat een soap de politiek en dit demissionaire kabinet geworden is.”

Opvallend

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Keijzer doet haar uitspraken op de dag dat het bewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten. De uitspraken van Keijzer zijn opvallend, omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit.



Wel is er in het verleden in het kabinet vaker onenigheid geweest over in te voeren coronamaatregelen. Keijzer keerde zich echter niet eerder openlijk tegen de raadsbesluiten. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid - partijgenoot van Keijzer en verantwoordelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs - zal niet reageren op de uitspraken van de staatssecretaris, laat zijn woordvoerder weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: