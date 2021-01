Kuipers vreest voor nieuwe hausse door Britse virusvariant

,,We gaan hier geleidelijk een daling zien de komende weken, wellicht naar 2000 bezette bedden eind januari”, zei de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC tijdens een briefing in het parlement vanochtend. ,,Maar er is een heel grote maar: de spreiding van de nieuwe variant kan heel erg snel gaan. Dat is een grote onzekere factor. Als die heel breed verspreid is, is het zelfs met de meest stringente maatregel heel lastig om die R-waarde onder de één te krijgen.” De bezetting in Britse ziekenhuizen is nu al vier keer zo hoog als in Nederland, ziekenhuizen lopen over.

PVV-Kamerlid Fleur Agema vroeg of de Nederlandse ziekenhuizen wel voldoende bedden en personeel hebben om een eventuele snelle toename van het aantal patiënten op te vangen, maar volgens Kuipers is dat afhankelijk van de toename. Als het zo snel en heftig gaat als in het Verenigd Koninkrijk ‘kan geen enkel zorgsysteem het aan’, waarschuwde hij: ,,Niet in Duitsland, niet in Nederland, niet in Engeland’. Als de R-waarde zo hoog is, lopen we ergens tegen de limiet aan.” Nederland kan de IC-capaciteit uitbreiden naar 1700 plekken, momenteel zijn er bijna 1300 bedden beschikbaar. Daarvan zijn er 1100 bezet (690 door covidpatiënten).

Door onzekerheden rond de coronavariant waagt hij zich nu niet aan exacte voorspellingen over de ziekenhuisbezetting de komende weken. Het naleven van maatregelen is daarom van het grootste belang, ook moedigde de ziekenhuisbaas alle instanties aan om elk vaccin zo snel mogelijk te gebruiken. ,,Vaccinneer meteen als het binnenkomt.”

Piek

Het aantal nieuwe infecties daalt de afgelopen dagen wel, betrokkenen denken dat de voorlopige piek van de tweede golf op verpleegafdelingen en op de ic's nu bereikt is. Het hoogtepunt was 5 januari, met in totaal bijna 2900 opgenomen coronapatiënten. Daarna nam het aantal licht af, tot circa 2650 nu.

Kuipers benadrukt dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt om andere zorg voort te zetten: ,,Maar het komt onder druk te staan. Het schuurt langs de randen op veel plekken om patiënten te behandelen binnen zes weken als dat de indicatie is.” In hoeveel procent van de gevallen dat lukt, kon hij niet vertellen.

FvD-Kamerlid Wybren van Haga herhaalde dat een lockdown niet effectief is, Kuipers reageerde kritisch: ,,Als we nu een discussie willen voeren over het loslaten van de lockdown, dan moet u ook de discussie voeren of u de beelden accepteert zoals we zagen in China of nu in Engeland. Als we het helemaal laten gaan, dan krijgen we situaties die we in Nederland niet willen hebben.”

Positieve trend

Hoewel de dagkoersen dus de goede kant op gaan, verpest de Britse coronamutant een spoedig versoepelingsfeestje in veel landen. Uit angst voor definitieve brede vestiging van deze mutant – en met dagelijks nog altijd flinke aantallen infecties en ziekenhuisopnames – verlengt het kabinet de lockdown en vraagt het ook alvast spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT) over precieze effecten van eventuele extra maatregelen daarbovenop, zoals een avondklok en de verdere beperking van bezoek.

De huidige restricties gelden zeker tot 9 februari, kondigden Rutte en De Jonge gisteren aan, mogelijk gaan basisscholen en kinderopvangcentra wel open vanaf 25 januari. Op middelbare scholen moet weer anderhalve meter afstand gehouden worden door kinderen, ook wil de regering dat niemand meer op reis gaat tot en met maart – tenzij strikt noodzakelijk.

Hoe gevaarlijk is de Britse mutant?

De nieuwe variant van het virus is niet aantoonbaar dodelijker of ziekmakender, wel verspreidt hij sneller dan andere varianten, stellen experts.

Onderzoekers van het Imperial College in Londen dat de mutatie de bekende R-waarde opstuwt met tussen de 0,4 en 0,7 – een mega-effect vergeleken met de R-daling die rigoureuze maatregelen als schoolsluiting (geschat 0,1 lagere R), de groepsgrootte beperken en horeca dicht (samen min 0,4) opleveren. Dus als de nieuwe mutant wijdverspreid is – onderzoek daarnaar loopt in Nederland – zijn dus nog meer maatregelen nodig om het virus onder controle te krijgen.

