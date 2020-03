Kuzu stopt als partijleider van DENK en stapt volgend jaar uit politiek

Kuzu blijft zijn werk in de Tweede Kamer wel doorzetten, maar draagt het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. Kuzu heeft zijn partij vandaag verteld dat hij na de verkiezingen in maart volgend jaar zal stoppen met de politiek.

Kuzu zegt in een verklaring op Facebook dat hij het bouwen aan een politieke beweging ‘enerverend’ heeft gevonden, maar dat het feit dat hij het gezicht van Denk was ‘een behoorlijke impact op mijn persoonlijke leven heeft.’ De afgelopen tijd is bij zichzelf te rade gegaan of hij de energie en inzet nóg een keer zou kunnen opbrengen. ,,Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast.”

Uit de PvdA

Kuzu werd in 2014 samen met Selcuk Öztürk uit de PvdA-fractie gezet, nadat het tweetal kritiek had geuit op het integratiebeleid van toenmalig PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher. Bij de verkiezingen in 2017 was Kuzu lijsttrekker van Denk, dat met drie zetels de Kamer in kwam.

Azarkan nam in 2018 al eens het fractievoorzitterschap waar, omdat Kuzu en Öztürk het land in gingen om de partij lokaal uit bouwen. Of Azarkan volgend jaar de nieuwe lijsstrekker van Denk zal zijn, moet blijken: de procedure is in handen van het landelijk bestuur van Denk. Öztürk is naast Kamerlid ook partijvoorzitter.

Reacties

Volgens Öztürk heeft Kuzu ‘ontzettend veel gegeven’. ,,Samen zijn we deze strijd begonnen om de stem van de ongehoorden te zijn. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in iets heel moois. Het geluid van DENK is niet meer weg te denken, zowel in de Tweede Kamer, in de steden en in de provincies", stelt hij in een persverklaring.