Laatste twijfels lijken weg: kabinet koerst aan op vervroegde versoepelingen

Mondkapjes

In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Voor het afschaffen van deze maatregelen was nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen.

,,We bekijken die basisregels nu nog", aldus De Jonge. ,,We zullen dat vrijdag verder toelichten. We willen het beredeneerd doen, we moeten ook leren van het verleden. Maar we hopen volgende week op het laagste risiconiveau te staan, zodat we stappen kunnen zetten. We zullen beschouwen welke maatregelen we nodig hebben in de zomer tot het moment waarop we zoveel mogelijk mensen hebben gevaccineerd. En om te voorkomen dat we een vierde golf krijgen in het najaar.”