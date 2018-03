Lagere opkomst in Den Haag, meer stemmers in Amsterdam

Rond 14.00 uur had 18,3 procent van de Rotterdamse stemgerechtigden zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 had omstreeks dit tijdstip 18,2 procent van de Rotterdamse stemmers gekozen.



In Den Haag bracht 19,3 procent van het electoraat zijn stem uit voor de gemeenteraad, tegen 26 procent in 2014.



De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht is 21,9 procent. Utrecht verstrekte geen cijfers over 2014.



In Amsterdam is het opkomstpercentage 19. In 2014 was dat 11,2 procent om 14 uur.