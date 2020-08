Late afwijzing lerarenbeurs zorgt voor problemen

Leraren krijgen geen beurs, Kamer plunderde subsidie­pot om lerarente­kort

5 augustus Ruim 2400 leraren kregen recent te horen dat zij geen beurs krijgen voor een opleiding. Tot verbijstering van de Tweede Kamer is de pot leeg. Het parlement is daar zelf verantwoordelijk voor, maar Kamerleden wijzen naar minister Slob. ‘We zijn op het verkeerde been gezet.’