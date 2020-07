Later inleveren bewijs kinderopvangtoeslag niet meteen afgestraft

Sommige ouders die de toeslag vorig jaar hebben ontvangen, kregen in volle vakantietijd het verzoek van de Belastingdienst om binnen twee weken bewijsstukken op te sturen. Tegen de tijd dat ze weer thuis waren van vakantie, was die termijn soms al verstreken. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) om opheldering gevraagd.

Klachten

De Belastingtelefoon krijgt veel klachten van mensen die er niet in slagen om de documenten tijdig aan te leveren, hoorde Omtzigt naar eigen zeggen van medewerkers van de hulplijn. De CDA’er is bezorgd, omdat de Belastingdienst in eerdere jaren in zulke gevallen meteen de toeslag besloot stop te zetten, zonder eerst een herinnering te versturen en wat respijt te gunnen.