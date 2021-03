Latere avondklok te elfder ure op tafel: ‘Grapperhaus noemde het, iedereen was voor’

Dat het vooral voor de ramadan nodig was, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb even leek te suggereren, klopt volgens betrokkenen niet. Maar er was maandagavond weinig twijfel onder burgemeesters om de avondklok een uur later te laten ingaan. ,,Het kwam al pratend op”, zegt Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van de Veiligheidsregio Holland-Midden. ,,Niemand twijfelde, iedereen was voor de avondklok van een uur later. Het zou ingewikkeld worden met de handhaving als na het ingaan van de zomertijd de schemering ook later begint.”