Le Pen wil naamsverandering partij Front National

De naam Front National zou volgens de partijleidster angst kunnen oproepen of te veel emotionele lading hebben. ,,Als we het Front National willen veranderen, moeten we beginnen met de naam'', zei de dochter van partijoprichter Jean-Marie Le Pen. ,,We moeten ons niet bezighouden met nostalgie.''

Nederlaag

Le Pen verloor vorig jaar mei de presidentsverkiezing van Emmanuel Macron. Sindsdien was er sprake van tweespalt binnen de partij. Le Pen onthief haar rechterhand vervolgens van zijn taken omdat hij weigerde afstand te nemen van een vereniging, Les Patriotes. Die had hij binnen de partij opgericht na de nederlaag. Deze 'partij binnen de partij' droeg bij aan de ruzie in het front over de vraag waarom de verkiezingen dit jaar zo teleurstellend zijn verlopen.