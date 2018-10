Lelijke streep door de rekening voor Rutte

In een combinatie van hoon en bloeddorst stortten oppositieleiders zich vanochtend op minister-president Mark Rutte. Volgens Geert Wilders (PVV) is sprake van een ‘mega-afgang’, nu Unilever de verhuizing naar Rotterdam heeft afgeblazen. Jesse Klaver (GroenLinks) noemt het ‘pijnlijk’ en Lodewijk Asscher (PvdA) vindt de gang van zaken ‘gênant’.



Volgens de oppositie kan het kabinet niet anders besluiten dan dat er een dikke streep gaat door de afschaffing van de dividendbelasting. Zij eisen bovendien dat Rutte zich komt verantwoorden in de Tweede Kamer.



Minister Wopke Hoekstra van Financiën hulde zich vanochtend bij de inloop van de ministerraad in stilzwijgen. Volgens hem gaat het kabinet de kwestie eerst bespreken. Staatssecretaris Menno Snel, die het voorstel namens de regering verdedigt in het parlement, zei wel dat hij het besluit van Unilever ‘graag anders had gezien’.