Lilian Marijnissen houdt in debat er rekening mee dat ze een vrouw is

Özcan Akyol merkt in het vraaggesprek op dat toen Lilian Marijnissen benoemd werd als fractievoorzitter van de SP, dat er vooral over haar leeftijd werd gesproken, maar misschien nog wel meer dat ze een vrouw is. Hij vraagt zich af of de partijleider daar later in de praktijk nog wel eens wat van merkte dat ze ‘de vrouw’ was in het gezelschap. ,,In het veel debatten sta ik tussen de kerels, dat is gewoon een feit”, reageerde Marijnissen. ,,De balans zou wel wat evenwichtiger mogen om het diplomatiek uit te drukken.”



Marijnissen stelt dat daar een niet al te groot punt van gemaakt moet worden. ,,Aan de andere kant denk ik boeiend, ik moet gewoon een goed verhaal hebben. En of ik dan man of vrouw ben, maakt verder voor het verhaal niet zoveel uit. Ik probeer daar zelf zo min mogelijk mee bezig te zijn. Omdat je er simpelweg niets aan kunt doen.”



Toch houdt ze er wel degelijk rekening mee in debat. ,,Toen ik begon was er redelijk snel een fractievoorzittersdebat in de balie in Amsterdam. Ik vond dat wel een lastige. We waren met zijn achten. Zeven mannen en ik. Dat ging er echt op. Er werd ook flink tegen elkaar geschreeuwd, met stemverheffing om hun verhaal kracht bij te zetten. En dat is wel het moment dat ik er bewuster over nadenk. Hoe zou het overkomen als ik als vrouw daar aan mee zou doen. Ik denk niet zo sympathiek. Dus ik heb toen bewust gekozen. Ik ga daar niet aan meedoen. Ik doe een tandje terug.”