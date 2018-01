Lilianne Ploumen wint Machiavelliprijs voor 'abortusfonds'

5 Jaar Later Openhartige Jesse Klaver: Het voelde alsof ik mijn moeder verraadde

8 januari GroenLinks-leider Jesse Klaver vond het ‘doodeng’ om vorig jaar voor het eerst zijn Marokkaanse vader te ontmoeten. ,,Ik voelde me ook een verrader naar mijn moeder toe.” Klavers moeder overleed eerder in 2017. Zij wist voor haar dood al dat een ontmoeting ophanden was, maar ‘vond dat heel heftig’. ,,Al had ze me er nooit van weerhouden.”