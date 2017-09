Links blok voor gelijke rechten van payrollers

Europa trekt de portemonnee: Gratis wifi in alle dorpen en steden

7:00 Gemeenten in heel Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Brussel trekt daar 120 miljoen voor uit, 20 mille per aanvraag. De finale stemming over dit voorstel, vandaag in het Parlement, is volgens ingewijden een formaliteit.