Linkse partijen willen 1,4 miljard extra voor onderwijs

In plaats daarvan kiest Rutte III met het afschaffen van de dividendbelasting ‘voor de aandeelhouders, voor de multinationals, maar niet voor ons onderwijs’, schrijven Asscher, Roemer en Klaver. ,,Premier Rutte maakt zijn keuze in ieder geval gepassioneerd. Het in stand houden van de dividendbelasting was ‘een onverantwoord risico’ aldus de premier. Die 1,4 miljard moest er komen. Niet voor de leraren, maar voor de buitenlandse beleggers.”



Voor het primair onderwijs was al 270 miljoen euro vrijgemaakt om de lonen te verhogen en 450 euro om de werkdruk naar beneden te brengen. De basisschoolleraren vinden dat niet genoeg. Zij eisen in totaal 1,4 miljard euro. De drie linkse partijen willen 700 miljoen euro uittrekken voor de basisscholen, zodat de boze docenten in totaal precies het bedrag krijgen wat ze willen. Ook het voortgezet onderwijs krijgt in de linkse plannen 700 miljoen euro extra.



De kans dat het onderwijs ook echt 1,4 miljard krijgt, is echter klein. PvdA, SP en GroenLinks hebben samen 37 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. De coalitie heeft eerder al aangegeven vast te willen houden aan de afschaffing van de dividendbelasting.