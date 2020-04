LIVE | Baudet wil snelle exit-strategie: ‘Lockdown mag en kan niet veel langer duren’

De Tweede Kamer wil weten of er een uitweg is uit de coronacrisis. Hoe gaat de speciale opsporingsapp er bijvoorbeeld uitzien, waarmee mensen gewaarschuwd kunnen worden als ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt? En hoe moet het verder met de verpleeghuizen? Bij de RIVM-briefing van vanochtend bleek dat in 900 van de 2500 verpleeghuizen in Nederland inmiddels corona is vastgesteld. Het tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg, zoals mondkapjes, is nijpend.