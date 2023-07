LIVE I Peiling: kiezer wil Omtzigt of Dijkhoff als premier, over Van der Plas stuk minder enthousiast

Debat over valNog voor het debat over de kabinetsval kon beginnen, heeft VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte aangekondigd de politiek te verlaten. Het debat staat daardoor in een ander daglicht. Partijen vliegen elkaar in de haren en hakken in op VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om de val van het kabinet over het asielbeleid. De partijtop van de VVD komt nog deze week met een kandidaat-lijsttrekker. Als er tegenkandidaten zijn, volgt er een lijsttrekkersverkiezing. Als het aan de kiezers ligt, dan wordt Pieter Omtzigt of Klaas Dijkhoff premier, peilt EenVandaag.