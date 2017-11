LIVE: Kabinet zit volgens Wilders 'op planeet Rutte'

Twist Wilders en Pechtold over ideaal verleden

11:47 De bewoners van de 'planeet Rutte' hebben ,,het land dat ooit het mooiste ter wereld was te grabbel gegooid'', vindt PVV-leider Geert Wilders. Hij verwees in het eerste grote debat over de plannen van het kabinet naar een ideaal verleden toen premier Mark Rutte en zijn geestverwanten nog niet de lakens uitdeelden.