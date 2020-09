LIVE | Koning: Invloed van huidskleur op iemands kansen is ‘wezenlijke bedreiging voor kwaliteit rechtsstaat’

Minister over rol Kamp Westerbork: ‘Zonder verleden verliezen we een stukje van onszelf’

13 september ,,Zonder verleden verliezen we een stukje van onszelf. Ons verleden is bepalend voor wie we nu zijn.” Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) zonet gezegd in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het herinneringscentrum is vanaf vandaag aangesloten bij de historische Canon van Nederland.