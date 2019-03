LIVE | Lijsttrekkers maken zich op voor eerste tv-debat verkiezingen

De ogen zullen vanavond niet alleen op de grote partijen, maar nadrukkelijk ook op de nieuwkomer Forum voor Democratie gericht zijn, die best wel wel eens voor een verrassing kan zorgen in de Eerste Kamer. In alle provincies staat de partij van Baudet straks op het stembiljet. Hij mag vanavond meedoen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld coalitiepartij ChristenUnie, omdat zijn partij er in de peilingen zo goed voorstaat.



Het doel voor PVV-leider Geert Wilders zal vooral zijn om zijn achterban naar de stembus te krijgen, iets waar GroenLinks dan weer geen last van lijkt te hebben. Klaver staat in de peilingen op forse winst, hij zal vanavond vooral proberen linkse stemmers ervan te overtuigen dat dit kabinet valt na deze verkiezingen als het niet bij GroenLinks aanklopt. De SP en PvdA moeten aan de bak: hun boodschap lijkt vooralsnog niet aan te slaan bij de kiezer.



De coalitie heeft hele andere uitdagingen. De VVD probeert vooral zijn ‘vaasje’ - dertien zetels - heel te houden. Volgens de opiniepeilingen is de kans groot dat de coalitiepartij de koppositie in de senaat behoudt, maar niet zonder slag of stoot. Het CDA zal het lastiger krijgen om de huidige twaalf zetels te behouden, maar heeft wel een achterban die trouw naar de stembus gaat. D66-leider Rob Jetten moet vanavond vooral aan damage control doen: met tien zetels in de Eerste Kamer scoorde D66 vier jaar geleden historisch hoog, maar daar lijkt de kiezer nu heel anders over te denken.



De fractievoorzitters zullen elkaar vanavond dus vooral bestrijden met het oog op de zetelverdeling van de Eerste Kamer, maar de Provinciale Statenverkiezingen gaan over veel meer dan dat, zoals de bouwregels in de provincies, het regionale vervoer, en belastingen via de motorrijtuigenbelasting. Kortom, redenen genoeg om vooral even de Kieswijzer te raadplegen voor je op 20 maart gaat stemmen.