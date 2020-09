LIVE | Oppositie bikkelhard over corona-aanpak kabinet: ‘Chaos en smerige spelletjes’

Dat de oppositie zo hard in de strijd zit, is niet onbegrijpelijk: Het coronavirus is sinds het laatste coronadebat begin deze maand bezig aan een flinke opmars. Volgens het RIVM zijn momenteel ruim 100.000 mensen besmettelijk. In de afgelopen 24 uur zijn zo’n 2250 nieuwe coronagevallen gemeld.



Het kabinet kondigde vrijdag regionale maatregelen af in zes regio’s waar het aantal besmettingen het hardst oploopt, maar premier Rutte vreest dat nog eens acht veiligheidsregio’s in ons land naar alarmfase ‘zorgelijk’ gaan. ,,De cijfers geven daar gewoon aanleiding toe, ik vrees het ergste.’’ Komende dagen wordt daar definitief over besloten. Ook gaan Rutte en De Jonge weer regelmatiger persconferenties geven, zoals in het begin van de coronacrisis. ,,Waarschijnlijk iedere twee weken.’’



Volgens de oppositie was dit allemaal niet nodig geweest als het kabinet deze zomer de juiste voorbereidingen had getroffen. ,,Het kabinet loopt momenteel achter de feiten aan. Ze hebben essentiële zaken niet op orde. Dat kunnen we ons niet permitte­ren’’, aldus PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Hij eist dat het kabinet weer in crisismodus gaat, zoals bij het begin van de coronacrisis in maart.



Ook Lilian Marijnissen (SP) stelt vast dat het kabinet de ‘grip op het virus kwijt is’ ,,Bij de eerste golf kon je nog zeggen dat we werden overvallen, maar nu hebben we heel de zomerperiode gehad om alles op orde te brengen’’, verwijt ze het kabinet.