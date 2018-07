LIVE: Oververmoeide Wiebes geeft toe: 'Ik val bijna om'

Update / video Ploumen in appje tegen Asscher: ‘We kunnen Postema niet overend houden’

16:36 De PvdA wil dat de Limburgse onderwijsbestuurder André Postema ‘de eer aan zichzelf houdt’. Dat blijkt uit een boodschap van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen aan haar partijleider Lodewijk Asscher, die zij schijnbaar per ongeluk in de status van WhatsApp schreef en die is ingezien door deze krant. Postema is ook PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer.