LIVE | Partijen geven flink uit aan advertenties op sociale media, Den Haan (50PLUS) haalt uit naar Krol

Kees van der Staaij groeide op in ‘christe­lijk straatje’: ‘Auto wassen op zondag was hier wel een dingetje’

5 maart De gereformeerde kerk was er om de hoek, en de Groeneweg was een ‘christelijk straatje’, maar het Vlaardingen waar Kees van der Staaij opgroeide was en is verre van een orthodox bastion.